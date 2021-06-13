 

Россия вышлет трех бельгийских дипломатов

13.06.2021, 15:10, Разное
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МИД России объявил о высылке из Москвы трех сотрудников бельгийского посольства. Поводом для такого решения стали «недружественные действия» бельгийской стороны.

МИД России выпустил официальное заявление, в котором прокомментировал сложившуюся ситуацию. По мнению дипведомства, Бельгия нарушила межгосударственный договор о дружбе и сотрудничестве.

Россия вышлет трех бельгийских дипломатов– Накануне группа бельгийцев спортивного телосложения оскорбила и унизила 11 российских граждан, а также одного представителя осетинского национального меньшинства. Данные действия производились в наглой и циничной форме на виду у 144 миллионов наших сограждан и всего остального мира. Издевательское поведение бельгийской стороны и публичность подобного кощунственного поступка только подтверждают недружественные намерения наших партнеров. Жертвами их действий стали слабые и беззащитные люди, которые не вполне понимали, где они находятся и что вообще с ними происходит. В связи со случившимися событиями Россия заявляет жесткий протест и высылает из Москвы сотрудников бельгийского посольства в количестве трех голов, — говорится в заявлении МИД.

Президентом России даны указания правительству по подготовке санкционных мер в отношении Бельгии. Ожидается, что первый пакет санкций будет включать в себя полный запрет на ввоз и продажу бельгийского пива на территории России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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