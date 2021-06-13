 

Спецслужбы Латвии проверили поездку музыканта Лемежиса на фестиваль в Крым

13.06.2021, 14:58, Новости дня
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Служба госбезопасности (СГБ) Латвии провела переговоры с латвийским музыкантом Янисом Лемежисом в связи с его участием в международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту» в Крыму, сообщило местное агентство ЛЕТА со ссылкой на спецслужбы.

Агентство сообщает, что «СГБ разъяснила ситуацию и проинформировала о возможных правовых последствиях таких действий», передает ТАСС.

СГБ начала оценку участия Лемежиса в фестивале «Дорога на Ялту» в мае. На фестивали латвийский исполнитель вместе с российским артистом Денисом Майдановым исполнил песню «Баллада о солдате».

«Дорога на Ялту» – ежегодный международный музыкальный фестиваль, на который съезжаются музыканты со всего мира, прошедшие предварительный отбор. В полуфинале и финале конкурсной программы участники исполняют российские военные песни на языках своих стран. В этом году фестиваль проходил с 29 апреля по 2 мая в Ялте.

Ранее сообщалось, что немецкая делегация прибыла в Крым в субботу, 22 мая. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым – своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов». В состав группы вошли 25 граждан ФРГ.



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