 

Польское телевидение заменило флаг Украины на российский

13.06.2021, 14:58, Новости дня
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Польский телеканал TVP Sport, анонсируя встречу украинской сборной с Нидерландами, перепутал флаги РФ и Украины. Напротив украинской сборной оказался российский триколор.

Оказалось, что телеканал по ошибке оставили в календаре флаги команд, которые играли накануне. Поэтому вместо флага Украины был показан флаг России, а Нидерланды превратились в Бельгию. Также были перепутаны флаги Англии, Хорватии, Австрии и Северной Македонии, информирует телеканал «360».

На данную ситуацию отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова «Польское телевидение огонь», – написала Захарова в Telegram-канале.

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