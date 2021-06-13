Польское телевидение заменило флаг Украины на российский

Польский телеканал TVP Sport, анонсируя встречу украинской сборной с Нидерландами, перепутал флаги РФ и Украины. Напротив украинской сборной оказался российский триколор.

Оказалось, что телеканал по ошибке оставили в календаре флаги команд, которые играли накануне. Поэтому вместо флага Украины был показан флаг России, а Нидерланды превратились в Бельгию. Также были перепутаны флаги Англии, Хорватии, Австрии и Северной Македонии, информирует телеканал «360».

На данную ситуацию отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова «Польское телевидение огонь», – написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее в Wildberries сообщили, что спрос на товары для болельщиков перед чемпионатом Европы по футболу в РФ вырос на 227%, а больше всего футбольной атрибутики приобрели покупатели из Московского региона и Санкт-Петербурга.