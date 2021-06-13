 

«Большая семерка» договорилась о мощном ответе киберпреступности

13.06.2021, 14:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главы государств Группы семи (G7) договорились активизировать борьбу с дезинформацией и киберпреступностью, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Нам нужен мощный единый ответ киберпреступности, в особенности в отношении вирусов-вымогателей (ransomware). Мы договорились активизировать обмен информацией и обеспечить более тесную координацию действий в рамках полицейских расследований и дипломатических демаршей», – написала Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

Она отметила, что Европа  борется с дезинформацией каждый день. «В эпоху иностранного вмешательства и манипулирования информацией мы будем укреплять нашу работу с глобальными партнерами (имеются в виду СМИ, соцсети и другие цифровые платформы – прим. ВЗГЛЯД)», – добавила глава Еврокомиссии.

По ее словам, люди должны быть в центре внимания цифровой экономики. «Это означает защищать демократию, верховенство закона, права человека и свободу самовыражения – онлайн и офлайн», – уточнила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Президент РФ Владимир Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.12 / Путин направил Макрону соболезнования в связи со смертью экс-президента Франции

03.03 / Hill – Байден пообещал, что к концу мая у США будет достаточно вакцин для всего взрослого населения

30.04 / МИД Израиля осудил марш к годовщине создания дивизии СС “Галичина” в Киеве

30.10 / Роскомнадзор потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ

07.02 / “Нереально”. Экс-глава Минздрава Украины Скалецкая прокомментировала планы вакцинации украинцев от коронавируса

09.05 / Британские ученые выдвинули новую версию причин смерти Наполеона

23.02 / В заповеднике “Аскания-Нова” снова массово погибли птицы

18.05 / Собчак матом ответила недовольным ее «худобой»

25.11 / Россия призвала поддержать Дейтонские мирные соглашения

15.08 / При обрушении шахты в Коми погибли четыре человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика