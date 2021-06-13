«Большая семерка» договорилась о мощном ответе киберпреступности

Главы государств Группы семи (G7) договорились активизировать борьбу с дезинформацией и киберпреступностью, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Нам нужен мощный единый ответ киберпреступности, в особенности в отношении вирусов-вымогателей (ransomware). Мы договорились активизировать обмен информацией и обеспечить более тесную координацию действий в рамках полицейских расследований и дипломатических демаршей», – написала Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

Она отметила, что Европа борется с дезинформацией каждый день. «В эпоху иностранного вмешательства и манипулирования информацией мы будем укреплять нашу работу с глобальными партнерами (имеются в виду СМИ, соцсети и другие цифровые платформы – прим. ВЗГЛЯД)», – добавила глава Еврокомиссии.

По ее словам, люди должны быть в центре внимания цифровой экономики. «Это означает защищать демократию, верховенство закона, права человека и свободу самовыражения – онлайн и офлайн», – уточнила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Президент РФ Владимир Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе.