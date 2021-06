Медики: Вызываемая дефицитом железа анемия может проявляться определенными признаками

Медики напомнили о симптомах, которые помогают легко распознавать анемию. Благодаря исследованиям обнаружили неожиданные побочные эффекты нехватки железа в организме.

Железо необходимо для производства красных кровяных телец, и если его недостаточно поступает с пищей, то возникает тревожная симптоматика и происходит развитие анемии. Меган Берд, доктор медицинских наук, выделила признаки, которые говорят о проблемах со здоровьем. Нехватка железа автоматически сигнализирует о нехватке кислорода, который переносится. Недополучая его, тело начинает уставать быстрее.

Специалист отмечает, что если головной мозг не снабжается полноценно кислородом, то появляются приступы головокружения. Головная боль тоже может оказаться признаком анемии, тогда утомляемость приходит вместе с головной болью.

Еще одним признаком проявления анемии может быть слабость мышц. Сара Шлихтер, эксперт портала Eat this, not that, сообщает, что недостаточность железа приводит к тому, что нарушаются мышечные функции. Эми Гудсон, эксперт в сфере спортивного питания, уведомляет, что при железодефицитной анемии руки и ноги часто холодные, так как недополучают необходимый объем кислорода. Она также отмечает, что нарушение может выражаться бледностью кожи и ломкостью ногтей.

Источник: profile.ru