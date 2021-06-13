Назван симптом рака почек, который появляется только ночью

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13.06.2021, 14:20, Разное
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Медики рассказали о малоизвестном симптоме рака почек, который дает о себе знать только ночью. Если сон человека изменился, то это может быть ранним признаком онкологии.
Факторами риска рака почек является пожилой возраст, курение, ожирение, высокое кровяное давление. На данную болезнь может указывать чрезмерная потливость, появляющаяся во время ночного сна. Нетипичные симптомы наблюдаются у большинства людей, но они не обращают на них внимания.

Среди других признаков рака почек выделяют кровь в моче, тупую боль в боку между спиной и верхней частью живота, резкое похудение, высокую температуру тела, сильную усталость, уплотнение в области живота, сзади или же сбоку. Имеются и другие симптомы данного вида онкологии, но нередко их принимают за камни или же инфекцию мочевыводящих путей.

Некоторые люди жалуются на боль в костях и увеличение лимфатических узлов. Если человек считает, что у него появились предпосылки к серьезной болезни, то необходимо обратиться к врачу.

Источник: www.medikforum.ru



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