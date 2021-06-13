 

В Роспотребнадзоре назвали топ-4 самых полезных овощей июня

13.06.2021, 14:20, Разное
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В тёплое время года люди становятся более активными: путешествуют, занимаются спортом, трудятся на дачах. Эксперты Роспотребнадзора подсказали, как восполнить запасы энергии с помощью сезонных продуктов, назвав топ-4 самых полезных овощей июня.
Во-первых, рекомендовано обратить внимание на кабачки, которые за счёт обилия воды низкокалорийны, а ещё славятся витаминами С, В1 и В2, а также на баклажаны, содержащие витамины В, С, РР, каротин, калий, железо, кальций, магний, натрий и фосфор. Эти овощи препятствуют образованию вредного холестерина, а синенькие ещё и необходимы пожилым людям, поскольку являются хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, сопровождающимися отёками, и даже защищают от атеросклероза.

В топ-4 летних овощей вошли молодая морковь, богатая витаминами группы В, РР, А (каротин), С, Е и К, и сладкий перец, насыщенный витаминно-минеральным комплексом, а также клетчаткой. Морковь не только укрепляет ногти и волосы, но и полезна для кожи, а ещё улучшает зрение и работу лёгких. Болгарский перец на 92 процента состоит из воды, поэтому считается низкокалорийным продуктом. Эти овощи помогают поддерживать нормальные условия для функционирования печени, а также нервной системы, оказывают положительное влияние на память и стрессоустойчивость.

Медики уверяют, что болгарский перец способствует укреплению иммунитета за счёт обилия витамина С, он помогает организму бороться с вирусами и бактериями, что немаловажно в период коронавирусной пандемии. Также сладкий продукт является хорошей профилактикой анемии и гипертонии. Регулярное употребление данного овоща полезно для здоровья зубов и дёсен, пищеварения и снижения веса.

Источник: news.ru



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