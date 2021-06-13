 

Шкарлет рассказал, сколько школ в Украине не имеют доступа к интернету

13.06.2021, 14:18, Новости дня
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Из них 17 школ в Закарпатской области, по три – во Львовской и Хмельницкой и одна в Полтавской.

По данным Шкарлета, с сентября 2019 года в Украине на 94% уменьшилось количество школ, у которых не было доступа в интернет.

“Их было 420, а сегодня 24. На 40% уменьшилось количество учреждений общего среднего образования, имеют скорость проводного интернета менее 30 мегабит”, – отметил он.

В апреле в ответ на запрос “Радіо Свобода” о доступности интернета в школах приводили те же цифры, что и министр в актуальном интервью. В МОН сообщили, что в Украине функционирует 14 873 учреждения среднего образования.

Контекст:

Скоростным мобильным интернетом в Украине пользуются жители 22 тыс. населенных пунктов. Об этом 13 февраля 2021 года сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

В июле 2020 года в Минцифры отмечали, что на подключение к интернету заведений социнфраструктуры Украины необходимо 5,4 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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