Страны G7 договорились пожертвовать 1 млрд доз вакцин против COVID-19 – СМИ

В тексте указано, что 1 млрд доз вакцин страны намерены пожертвовать в течение года. Также они планируют работать с частным сектором, G20 и другими странами, чтобы “увеличить этот вклад в ближайшие месяцы”.

Агентство со ссылкой на источники пишет, что текст коммюнике не окончательный и может быть изменен. Дипломаты работали до поздней ночи над согласованием ряда его положений, отметили собеседники.

Контекст:

Саммит G7 проходит 11–13 июня на курорте Карбис-Бей в графстве Корнуолл (Великобритания). Одной из тем саммита будет выход из кризиса, начавшегося из-за пандемии коронавируса. Джонсон ожидает, что на встрече лидеров Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, США и Японии будет достигнута договоренность о введении паспортов вакцинации от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация началась в мире в конце 2020 года. По состоянию на 13 июня в мире сделали более 2,33 млрд прививок, вакцинация началась в 178 странах. Агентство Bloomberg отмечало, что в мире уже сделали достаточное для полной вакцинации 15,2% населения мира число прививок, однако распределение вакцин неравномерное и страны с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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