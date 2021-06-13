“Сдерживали фашистов 242 дня”. Возле генконсульства РФ в Харькове в день России появился билборд с донецким аэропортом

“Под российским консульством СБУ своеобразно поздравила с ежегодным праздником северного соседа”, – говорится в сообщении.

Билборд содержит текст: “Сдерживали фашистов: Дания – шесть часов, Нидерданды – шесть дней, бельгия – восемь дней, Польша – 36 дней, Франция – 43 дня, Дом Павлова (Сталинград) – 58 дней, донецкий аэропорт – 242 дня”.

Как пишет “Depo.Харків”, баннер появился возле генконсульства РФ 12 июня, когда в этой стране отмечают день России. Издание со ссылкой на источники пишет, что к размещению билборда имеют отношение “граждане Украины, которые симпатизируют работе украинских спецслужб”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Украинские военные (их называли “киборгами”) покинули донецкий аэропорт 22 января 2015 года. Оборона аэропорта длилась 242 дня. В ходе сражений были полностью разрушены все здания, оба терминала и башня управления.

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