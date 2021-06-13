Калифорнийская полиция «сыта по горло» политикой властей по отношению к бездомным

Управление шерифа округа Лос-Анджелес заявило, что ко Дню независимости США ликвидирует палаточный лагерь бездомных, который сформировался в районе пляжа Венис-Бич, передаёт Fox News. Как отметил в интервью каналу глава управления Алекс Виллануэва, Венис-Бич теперь привлекает бездомных со всей страны, а причина такого положения дел — в провальной политике властей.

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва пообещал к 4 июля убрать с пляжа Венис-Бич палаточные лагеря бездомных. Такое заявление шериф сделал после опасного инцидента на променаде пляжа — как вы видите на ваших экранах, бездомная женщина всего в нескольких метрах от кандидата в мэры города, который проводил мероприятие в рамках запуска своей предвыборной кампании, достала из-за пазухи нож.

А свои комментарии нам даст сам шериф округа Лос-Анджелес Алекса Виллануэва. Шериф, как вообще до такого дошло?

АЛЕКС ВИЛЛАНУЭВА, шериф округа Лос-Анджелес: До такого мы дошли из-за того, что и окружной совет, и мэр Лос-Анджелеса, и муниципальный совет много лет принимали вредные и безответственные решения. Каждый отдельный человек из перечисленных мной структур сыграл свою роль в том, что власти так и не признали существование разворачивающегося на наших глазах кризиса, который продолжает становиться всё масштабнее. Однако они всё равно год за годом пользуются всё тем же несостоятельным шаблоном, и при этом почему-то ожидают, что результаты будут улучшаться. Это безумие.

Выходит, что представители социального дна живут в палатках и под навесами, выстроенными прямо на тротуарах — и теперь их больше не прогоняют, я правильно понимаю? Они пользуются улицей как туалетом, и с этой проблемой вашему городу приходится разбираться, так ведь?

АЛЕКС ВИЛЛАНУЭВА: Именно так, и при этом власти полностью связали Управлению полиции Лос-Анджелеса руки, и говорят нам: «Применять силу вы не будете — мы никого обижать не хотим». Вот, у меня здесь письмо от члена окружного совета Шилы Кьюл, она как раз отвечает за этот район. На её месте я бы сейчас чувствовал себя очень неловко — как, впрочем, и на месте члена муниципального совета Майка Бонина. За ситуацию, которая сложилась в районе Венис-Бич, несут полную ответственность именно эти два человека.

Кьюл пишет, что лишь реагирует на нецелесообразные операции по патрулированию района помощниками шерифа. Я это всё читаю только для того, чтобы заявить, насколько это всё возмутительно. Вот она говорит, что глубоко потрясена. А я вот глубоко потрясён тем, что у нас люди умирают прямо на улице, лицом в канаве. Я глубоко потрясён тем, что Венис-Бич превратился в излюбленное место для бездомных со всей страны — они приезжают сюда за хорошей погодой и бесплатными услугами, но при этом вытесняют местных нуждающихся, бездомных, душевнобольных и лиц, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками. Эти люди не получают необходимую помощь, ведь мы теперь здесь, в районе Венис-Бич, расстелили ковровую дорожку для бездомных со всей страны.

Дата выхода в эфир 10 июня 2021 года.