 

За сутки более 14 тысяч россиян заразились коронавирусом

13.06.2021, 14:10, Разное
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Об этом сообщает столичный оперштаб по противодействию коронавирусу. По его данным, также за сутки зарегистрирован 357 смертей от заболевания. 9 166 пациентов с выявленным ранее COVID-19 успешно завершили лечение и в течение последних суток выписались из больниц.

Столица вновь стала лидером среди российских регионов по числу новых заболевших: в Москве зарегистрировано 7 704 пациента. На втором месте — Московская область, где зафиксировано 953 новых случая. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург — 862 случая заражения за сутки.

Также в первую десятку входят Нижегородская область (184), Бурятия (170), Воронежская область (165), Ростовская область (157), Свердловская область (136), Республика Крым (127) и Красноярский край (116).

При этом в девяти регионах число новых случаев заражения не превышает 10. Так, в Республике Адыгея и Республике Ингушетия заразились по 9 человек, в Северной Осетии-Алании и Чечне — по 8 человек. В Республике Тыва COVID-19 диагностирован у 7 человек. В Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области — по 6 новых пациентов, а в Магаданской области — 5. В Чукотском автономном округе за минувшие сутки заразился 1 человек.

С начала пандемии коронавирусом в России заразились 5 208 687 человек. На сегодняшний день успешно завершить лечение удалось 4 801 335 пациентам с выявленным ранее COVID-19. Жертвами заболевания стали 126 430 россиян.



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