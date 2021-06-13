Неизвестный начал стрельбу в итальянском городе

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13.06.2021, 14:02, Новости дня
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На улице итальянского города Ардеа под Римом неизвестный открыл стрельбу, пострадали три человека, в том числе пожилой мужчина и двое детей, информирует новостной телеканал RaiNews24.

По предварительной информации карабинеров, стрелявший скрылся с места происшествия, сейчас его поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов Ардеа и соседних городов Помеция и Анцио его, передает РИА «Новости».

Уточняется, что в полицию и карабинерам поступили множество телефонных звонков от обеспокоенных жителей Ардеа. Предполагается, что инцидент произошел в результате ссоры. По информации местных сайтов, пожилой мужчина был убит, а двое его внуков ранены. Согласно данной версии огонь открыл отец этих детей, сообщил RaiNews24.

Ранее в американском штате Флорида двое несовершеннолетних подростков, сбежавших из детского дома, проникли в чужой дом и вступили в перестрелку с сотрудниками полиции.



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