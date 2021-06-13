 

В Хорватии самый большой фонтан подсветили цветами российского флага

13.06.2021, 14:02, Новости дня
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В Хорватии впервые в честь Дня РФ подсветили цветами российского триколора большой фонтан в центре Загреба, сообщили в посольстве России.

«Такая акция состоялась впервые, раньше такой возможности просто не было. До российского еще четыре посольства удостоились своего национального флага на фонтане», – рассказал представитель посольства РИА «Новости». Уточняется, что фонтан находится в районе, в котором в первой половине 2020 года проводились встречи и саммиты во время председательства Хорватии в Совете Евросоюза.

Предложение подсветить фонтан поддержала администрация города, Загреб является побратимом Москвы и Петербурга. Сообщается, что в субботу вечером у фонтана собралтсь как россияне, так и местные жители.

Напомним, в честь Дня РФ в кишиневском парке «Валя Морилор» («Долина мельниц») в субботу прошла парусная регата с участием около трех десятков яхт разных классов. Состязания были организованы Национальной федерацией спортивного яхтинга при поддержке представительства Россотрудничества в Молдавии.

День РФ отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.



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