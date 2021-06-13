Названы способы снизить расход топлива в дальних поездках

Автоэксперты назвали способы, которые помогут снизить расход топлива при движении на дальние расстояния. Важно заранее предпринять меры для его экономии.

Рекомендуется обратить внимание на стиль вождения. Показатели расхода топлива зависят от того, какая скорость поддерживается. Также имеет значение интенсивность нажатия на газ. Наиболее экономичной скоростью является 90-110 километров в час. Важно отказаться от резких стартов и движения на пониженных передачах.

Имеется ряд неисправностей, при которых существенно повышается расход бензина или же дизтоплива. Необходимо удостовериться, что нормально работают свечи зажигания, функционирует ремень ГРМ, а воздушные и масляные фильтры не засорены.

На экономию топлива заточены многие модели шин. Существует даже отдельный тип энергосберегающих покрышек. У такой резины есть пониженное сопротивление качению. Недостатком таких шин является их высокая стоимость.

Эксперты не могут дать однозначного ответа по поводу того, нужно ли использовать специальные присадки для снижения расхода топлива. Производители таких химикатов утверждают, что обеспечена экономия примерно на 10%. Однако по факту показатель может составлять всего 2%, к тому же нередко появляются побочные эффекты. Не исключено, что частицы из таких присадок забьют шланги и фильтры топливной системы.

Необходимо правильно выбирать моторное масло и обращать внимание на аэродинамику. Повышенный расход топлива иногда могут вызвать даже самые незначительные доработки. Если есть задача сэкономить бензин, то включенными могут быть только несколько приборов.

Источник: rg.ru