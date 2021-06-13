Эксперты рассказали, почему нельзя хлопать дверью автомобиля

Эксперты рассказали, почему нельзя сильно хлопать дверью автомобиля. Эта распространенная привычка может привести к целому ряду проблем с транспортным средством.

Первыми страдают резиновые уплотнители. Основной урон данные объекты получают из-за небрежного обращения в морозы, когда при низких температурах изделие дубеет. Они принимают форму самого проема, поэтому теряет свои ключевые свойства.

Кроме того, из-за сильного хлопанья дверьми страдает фурнитура. Кроме стекла, в полости находится механизм стеклоподъемника, различные крепежи, проводка, элементы обшивки. При сильном ударе весь этот набор начинает сильно вибрировать, со временем крепления становятся более слабыми.

Сильные удары негативно сказываются на механике замков. В особенности это происходит, когда автомобиль уже не является новым. При частом хлопанье дверьми начинает выходить из строя электроника. Иногда проблему усугубляет помолка клапана, отвечающего за вентиляцию и давление.

Источник: rg.ru