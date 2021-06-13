 

Защита коммерческого судоходства одна из главных задач ПМТО ВМФ РФ в Судане

13.06.2021, 13:22, Разное
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Россия и Судан в конце 2020 года подписали соглашение о строительстве базы в Порт-Судане с выходом в Красное море. В начале июня Хартум заговорил о пересмотре некоторых положений документа. В итоге между двумя государствами перемещаются правительственные делегация, пытаясь урегулировать возникшие вопросы. Международные аналитики связывают это с планами США воспрепятствовать появлению еще одной великой державы в регионе.
Российско-суданский договор подразумевает под собой возведение пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ. На ее территории разместят жилые и складские помещения, а также пирс. Единовременно на объекте могут находится 300 человек личного состава и четыре корабля.

Прибрежный город Порт-Судан выбран не случайно. Он занимает стратегически важное значение. В черте морской границы восточноафриканского государства проходит одна из главных артерий коммерческого судоходства. Ежегодно тут проходит каждый десятый контейнер мировой торговли. В итоге, появление флота в Красном море позволит Москве не только укрепить влияние в регионе, но и расширить его на африканские государства.

Иностранные аналитики неоднократно заявляли, что такая великая держава как Россия, построив ПМТО в прибрежной зоне Судана, сможет обеспечить безопасность кораблей районе, где процветает пиратство. Также российские корабли получат возможность дозаправки для дальних путешествий и выполнении боевых задач, например, в Индийском океане.

Появление базы ВМФ покажет партерам РФ, что в случае необходимости она готова прийти на помощь. Среди компаньонов можно особо отметить Египет, Центральноафриканскую Республику и Ливию.

В настоящий момент специалисты «Росатома» занимаются строительством АЭС в Каире. Российский инструкторы в Банги продолжают обучать правительственные войска. Что же касается Триполи, то Москва сыграла одну из ключевых ролей при выходе североафриканской страны из кризиса и переходе к политическому диалогу.

Тем не менее правительство РФ не собирается останавливаться на достигнутом. Возведение ПМТО позволит стране не только укрепить свои позиции в регионе, но и расширить влияние на африканские и азиатские страны. При минимальных расходах РФ может открыть себе путь в очень перспективный регион, важный и в политическом, и в экономическом, и в военном отношении. Именно поэтому российская база в Порт-Судане очень нужна.



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