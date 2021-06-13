В Харькове неизвестные подорвали банкомат – полиция
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Взрыв произошел в ночь на воскресенье.
“Полицейские выяснили, что неизвестные лица подорвали банкомат, расположенный в супермаркете по проспекту Славы. Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, которое поместили в отсек для выдачи денег”, – говорится в соощении.
Вследствие взрыва никто не пострадал. Сумма украденных денег устанавливается.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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