В Харькове неизвестные подорвали банкомат – полиция

Взрыв произошел в ночь на воскресенье.

“Полицейские выяснили, что неизвестные лица подорвали банкомат, расположенный в супермаркете по проспекту Славы. Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, которое поместили в отсек для выдачи денег”, – говорится в соощении.

Вследствие взрыва никто не пострадал. Сумма украденных денег устанавливается.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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