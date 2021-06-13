 

В Харькове неизвестные подорвали банкомат – полиция

13.06.2021, 13:20, Новости дня
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Взрыв произошел в ночь на воскресенье. 

“Полицейские выяснили, что неизвестные лица подорвали банкомат, расположенный в супермаркете по проспекту Славы. Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, которое поместили в отсек для выдачи денег”, – говорится в соощении.

Вследствие взрыва никто не пострадал. Сумма украденных денег устанавливается.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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