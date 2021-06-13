Прости, Юра, мы тут наснимали

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Скандал в «Роскосмосе»: исполнительный директор госкорпорации лишился должности из-за несогласия с планами отправить на МКС актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

Уволен последний космонавт в руководстве «Роскосмоса». Сергей Крикалев снят с должности исполнительного директора и переведен в советники. Исполнительным директором пилотируемых программ «Роскосмоса» назначен Александр Блошенко. Заместитель руководителя пресс-службы госкорпорации Дмитрий Белкин в ответ на просьбу прокомментировать кадровые назначения прислал официальное сообщение, которое скорее ставит в тупик, нежели что-то объясняет: «В связи с началом подготовки эскизного проекта по новой отечественной орбитальной станции (Российская орбитальная служебная станция, РОСС) принято решение о передаче вопросов пилотируемой космонавтики в ведение исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александра Витальевича Блошенко».

По телефону Дмитрий Белкин пояснил «Новой», что Сергей Крикалев не «снят с должности», а «переведен на новую». Однако нужно понимать, что в госкорпорации «Роскосмос» статусы исполнительного директора и советника по значению, ответственности и полномочиям соотносятся как должность начальника цеха и вахтера на проходной. Заместитель главы пресс-службы «Роскосмоса» заметил, что не готов комментировать «коллизию в таком разрезе». Однако, по словам источников «Новой» в «Роскосмосе», Сергей Крикалев уволен за критику проекта съемок на МКС коммерческого фильма «Вызов» с Юлией Пересильд и Климом Шипенко (режиссер и оператор в одном лице) на наблюдательном совете при «Роскосмосе» 9 июня — сами съемки предварительно назначены на октябрь этого года.

Сергей Крикалев. Фото: РИА Новости

Любопытно, что утром 12 июня на сайте «Московского комсомольца» из материала Натальи Веденеевой о снятии с поста Сергея Крикалева исчез критический комментарий летчика-космонавта, героя РФ Сергея Залетина, в котором тот подтверждает причину увольнения исполнительного директора «Роскосмоса». Он сохранился в новостных агрегаторах и начинается со слов: «В отрасли возмущены переводом Сергея Крикалева, единственного по-настоящему компетентного сотрудника ГК «Роскосмос», в должность советника».

«Новая» попросила прокомментировать космонавтов Федора Юрчихина и Сергея Жукова скандал вокруг планов снимать на орбите коммерческое кино и последовавшего увольнения Сергея Крикалева.

Федор Юрчихин

космонавт

— Подобные кадровые решения убеждают меня, что космонавтика в РФ не нужна. Сергея Константиновича Крикалева знаю много лет — профессионал высшей категории, никогда не боялся брать на себя ответственность. Он очень давно в отрасли, и высоты, которых достиг как космонавт и руководитель, многим не снились.

Крикалев прекрасно знает, что такое корпоративная этика. И уж если он высказывает свое отношение к проблеме, не совпадающее с мнением руководства, это не нарушение корпоративной этики. Это профи пытается достучаться до верхов, и умеет делать это вполне осторожно.

Сегодня у нас самое важное из всех направлений в космонавтике — это кино. А Сергей Константинович никогда не соглашался с идеями, вредными для нашей отрасли. Ведь для него космонавтика это все, он в нее всю жизнь вложил. И несмотря на все несомненные заслуги, памятником себе не стал.

Скажем и Светлане Савицкой спасибо за ее мужество, за выступление рядом с Крикалевым. Может, она тоже какую-то этику нарушила? Она ведь в нашей отрасли такой же высокий профессионал.

Хуже всего, что у нас сегодня в отрасли огромное количество непрофессионалов, которые точно знают, что делать с отраслью. Из одного из последних интервью Георгия Гречко (журнал «Российский космос», № 8, 2014 год): «Феоктистов возражал Королеву, вечно с ним спорил, имел свою точку зрения. Королев рвал его чертежи, отбирал пропуск, но через день спрашивал: «А где Феоктистов?» — «Так вы же его выгнали!» — «Ничего я его не выгнал, пусть немедленно приходит!» Королев мог работать с гениями, с людьми своеобразными, неординарными, с личностями. Он делал ставку на людей, на которых мог опереться. И поэтому при нем мы побеждали».

Люди, которые внесли наибольший вклад в нашу космонавтику, — энтузиасты, положившие на нее всю жизнь. Сегодня же мы говорим об управляющих, тасуем кадры на предприятиях. При том, что космические программы весьма сложны и протяженны, за последние годы в «Роскосмосе» сменили друг друга Коптев, Перминов, Поповкин, Остапенко, Комаров, Рогозин. Аналогичная ситуация с тасовкой кадров и на предприятиях ракетно-космической отрасли.

Устойчивый стиль сегодняшней кадровой политики — из космонавтики выдавливаются все, кто может предложить альтернативную точку зрения.

Приходилось слышать, что многие в отрасли были против съемок этого фильма. В действительности открыто против высказались единицы. Обращаюсь к остальным — почему вы против только в кулуарах?

Съемки фильма на МКС собираются вести в рамках так называемого научного эксперимента «Вызов». Под этим бюрократическим прикрытием была сломана программа космических полетов 2021 года. Программа научных экспериментов формируется не вдруг, довольно долго. По старой программе на борту было три человека. Из-за этого эксперимента мы выбросили треть рабочего времени — теперь на борту планируется два человека в течение года. Неужели никто этого не видел?

Герой Советского Союза, российский космонавт, бортинженер Сергей Константинович Крикалев после приземления, 25 марта 1992 года. Фото: РИА Новости

Ведь «Роскосмос» объявлял, что на борту МКС с запуском модуля «Наука» будет трое космонавтов. Еще в марте прошлого года Рогозин в интервью четко объяснял — модуль «Наука» должен пристыковаться к МКС летом 2020 года, потому что потом истекут все сроки сертификации. Он более пятнадцати лет на земле, этот модуль. И он не работает на науку. Система построена так, что никто не отвечает за результат. А вот в процессе заинтересованы все.

Зато мы ставим, ломая те планы, которые нам хотя бы по плечу, блестящий эксперимент «Вызов». Это не съемки фильма, это целый эксперимент. Он одобрен руководством. А в чем его суть, что он принесет науке? Очень хочется услышать мнение ученых. Хотя вряд ли — есть корпоративная этика.

Если бы этот фильм был всего лишь одним из множества реальных проектов, как в НАСА или в Китае, можно было бы смириться с распылением средств!

Если бы мы одновременно проводили полет по границе короны Солнца, делали снимки Плутона, небесных тел пояса Койпера, исследовали Луну, Марс…

Теперь мы назначили нового руководителя, отвечающего за российскую орбитальную станцию. Да вот только решения по строительству ее нет, не то что проекта. В том и беда, что мы имеем огромное количество обещаний, амбициозных проектов, но не имеем решений и ответственности за них. Проанализируйте прессу последних 10–15 лет о наших космических проектах. Невольно напрашивается вывод: амбициозность наших космических проектов базируется на необязательности их выполнения. Так вот, Сергей Крикалев из тех, кто может брать на себя инициативу и нести за нее ответственность.

Отрасли сегодня не нужен и такой профессионал, как Падалка. Это разительный контраст с ситуацией в США, где опыт астронавтов полностью востребован. Там и должность есть, для нас немыслимая, — астронавт-менеджер. Они занимаются, в том числе, развитием коммерческой пилотируемой космонавтики. Посмотрите, сколько за рубежом астронавтов работают в крупнейших корпорациях, связанных с космосом.

Похоже, нынешним руководителям «Роскосмоса» страшно иметь рядом людей, которые разбираются в космосе. Поэтому, зная Сергея Крикалева, я не слишком удивлен его увольнением. А вот тем, как долго он продержался в этой системе, я действительно впечатлен.

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Сергей Жуков

космонавт-испытатель, президент Московского космического клуба

— Я был участником конкурса среди советских журналистов за право полететь в космос и являюсь патриотом полетов в космос гуманитариев — журналистов, писателей, художников, актеров, философов. Считаю, что без представителей гуманитарных профессий освоение космического пространства, других небесных тел не будет полным. Но пока путевки в космос — дорогостоящие и редкие, должен быть национальный отбор, каким он был в упомянутом советском журналистском конкурсе (более тысячи участников), как в американском конкурсе «Учитель в космосе» (Криста Маколифф погибла, с ее дублером Барбарой Морган мне довелось встречаться). В случае с актрисой и режиссером мы видим не национальный отбор, а аппаратное решение.

Должна быть соответствующая, не поспешная подготовка к полету. Шестерка советских журналистов готовилась два года, все получили удостоверения космонавтов-исследователей. Никто из них в космос не слетал по сугубо политическим обстоятельствам (распад СССР), но их жизнь обогатилась новыми знаниями и навыками, пониманием отрасли, новыми произведениями, они внесли большой вклад в популяризацию и открытость космонавтики.

Любой полет космического туриста, особенно скоропалительный, негативно воспринимается профессиональными космонавтами. Их легко понять:

космонавт готовится к полету много лет, и когда правое (а то и левое) кресла «Союза» отдают пассажирам, это отодвигает для кого-то срок экспедиции на орбиту,

а кому-то может пресечь последнюю возможность встречи с космосом. На кладбище в Леонихе немало могил космонавтов, так и не слетавших в космос и не оказавшихся долгожителями. Лицам, принимающим решения, надо помнить об этом.

Есть и другое: если космонавт летит в космос в качестве водителя и сопровождающего лица для «пассажиров», это задевает его чувство профессионала. Ему нечем заняться на станции? Его для этого готовили? Встает (и не в первый раз!) вопрос о научной и инженерной программе российского сегмента МКС. А если эта программа себя исчерпала, почему не летают за счет бюджета ученые, постановщики свежих космических экспериментов? Почему не делать отбор из числа молодых докторов наук — физиков, биологов, специалистов по новым материалам, будущих строителей орбитальной индустрии?

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (справа) в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Отдельно о Сергее Крикалеве. Он, по моему субъективному мнению, входит в пятерку самых выдающихся космонавтов Земли, из числа ныне живущих (а тем самым является нашим национальным достоянием). Сергей Константинович — редкий пример профессионального космонавта-инженера, прошедшего по ступенькам отраслевой карьеры и ставшего топ-менеджером «Роскосмоса». Он находится в расцвете таланта и опыта. Его необходимо сохранить в рядах активных руководителей.

Число космонавтов, закончивших летную карьеру, на командных уровнях управления отраслью надо наращивать, здесь они принесут, на мой взгляд, больше пользы, чем в думских комитетах,

где они не очень заметны. Их готовили к освоению космоса, а не к стезе политика. Зато космонавты (хоть и не все) могут стать космическими политиками, возглавлять «Роскосмос», входить в Совет по космосу при президенте России, о необходимости которого много лет говорит профессиональное сообщество.

Валерий Ширяев

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