 

Самодельная картина из фанеры выглядит не хуже дизайнерской: для сборки нужен только клей

13.06.2021, 12:38, Разное
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Отделка играет значительную роль в дизайне интерьера. Многие дизайнеры предлагают необычные решения для украшения комнат. Но сделать стильный декор для дома можно своими руками, а выглядеть он будет как дизайнерская вещь.

Картина из фанеры

Для работы потребуется:

лист фанеры;электрический лобзик;акриловая краска;клей для деревянных поверхностей.

Наметив будущий дизайн, на цельном полотне фанеры выкладывают пазл из заготовленных деталей. Само полотно выкрашивается в белый цвет. При помощи лобзика вырезаются мелкие детали, которые необходимо покрасить в различные цвета.

Крепятся детали с помощью клея и небольших брусков.

Так создается уникальная абстрактная картина, которая сделает интерьер очень необычным и стильным.



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