Самодельная картина из фанеры выглядит не хуже дизайнерской: для сборки нужен только клей
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Отделка играет значительную роль в дизайне интерьера. Многие дизайнеры предлагают необычные решения для украшения комнат. Но сделать стильный декор для дома можно своими руками, а выглядеть он будет как дизайнерская вещь.
Картина из фанеры
Для работы потребуется:
лист фанеры;электрический лобзик;акриловая краска;клей для деревянных поверхностей.
Наметив будущий дизайн, на цельном полотне фанеры выкладывают пазл из заготовленных деталей. Само полотно выкрашивается в белый цвет. При помощи лобзика вырезаются мелкие детали, которые необходимо покрасить в различные цвета.
Крепятся детали с помощью клея и небольших брусков.
Так создается уникальная абстрактная картина, которая сделает интерьер очень необычным и стильным.
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