Стоматолог рассказал о полезных для зубов продуктах

Халид Касем, стоматолог, сообщил, какие пищевые продукты помогут улучшить здоровье зубов. Специалист полагает, что укреплять эмаль можно благодаря употреблению молочных продуктов.

Медик настаивает, что главную роль для здоровья организма играют продукты, которые употребляет человек. Полноценный рацион положительно влияет и на состояние зубов. Людям необходимо употреблять сыр и молочные продукты, так как в них включен витамин D и кальций, укрепляющий зубы.

Врач советует не отказываться и от темного шоколада, ведь в нем есть антибактериальные агенты, которые участвуют в борьбе против кариеса. Но переедать его нельзя, лучше ограничиться небольшой порцией. Удалить налет и защитить зубы помогает яблоко. Благодаря такому фрукту усиливается производство слюны.

Полезна для зубов и клубника, имеющая в составе ксилит, поражающий бактерии, которые провоцируют зубной налет. Эксперт рассказал, что в меню стоит ввести и сельдерей. Он богат на яблочную кислоту, помогающую в выработке слюны.

Источник: rueconomics.ru