Доктора считают сухость во рту опасным симптомом

Доктора полагают, что частая сухость во рту и повышенное чувство жажды могут сигнализировать о тяжелых болезнях. Специалисты полагают, что такие симптомы нельзя оставлять без внимания.

Чаще всего, чтобы избавиться от жажды, достаточно выпить стакан воды, но если человек не может напиться, то это часто оказывается симптомом и указывает на наличие опасных болезней. Также эксперты отмечают, что сухость во рту может пройти и самостоятельно, если она появилась в стрессовой ситуации или стала побочным явлением после употребления медицинских лекарств. Но если человек не был подвержен стрессу, а также не пил лекарства, имеющие такое побочное явление, то стоит обязательно посетить доктора. Он назначит анализы или дополнительные обследования.

Также исследователи заявляют, что повышенная сухость во рту и чувство жажды могут быть признаками болезни Альцгеймера, анемии, сахарного диабета. Также подобные проявления могут быть у людей, имеющих диагноз ВИЧ. Врачи рекомендуют обращаться к специалистам и не заниматься самолечением.

Источник: www.medikforum.ru