 

Софья Таюрская полностью оголилась в откровенной фотосессии

13.06.2021, 12:24, Разное
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Солистка группы Little Big Софья Таюрская полностью разделась в рамках откровенной фотосессии. Пикантными кадрами она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.
Софья Таюрская продолжает публиковать эротические снимки в социальных сетях, привлекая внимание к собственной персоне. Поклонники считают, что артистка стала еще более откровенной после того, как подтвердилась информация о ее романе с Ильей Прусникиным.

В комментарии к публикации, где Таюрская разместила обнаженные фото, она заявила, что принять участие в подобных съемках должна каждая женщина. Также певица порекомендовала фотографа, который делает прекрасные кадры. В комментариях поклонники начали расхваливать стройную фигуру солистки группы Little Big. Они заявили, что хотели бы увидеть больше кадров с пикантной фотосессии.

Сам Илья Прусникин оставил несколько смайлов под постом возлюбленной. Поклонники артиста признали, что ему очень повезло с избранницей.
После расставания с женой Ириной Смелой Прусникин долгое время скрывал отношения с коллегой по группе. Многие догадывались об их романе, но они не подтверждали информацию. Таюрская призвала не считать себя разлучницей, поскольку ее отношения с Прусникиным начались уже после его расставания с женой.

Источник: www.instagram.com



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