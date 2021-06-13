 

“Крашиха”, “Естественная красота”. Каменских поделилась фото без макияжа

13.06.2021, 12:22, Новости дня
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“Естественная красота”, – отмечает natali6_8.

“Крашиха”, – уверена taya_bon.

Некоторые подписчики задались вопросом, не беременна ли Каменских.

“У вас раньше, кажется, не такая однотонная кожа была. Я слышала, она во время беременности лучше становится. Не ваш ли случай?” – спрашивает daroomba.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве. Карьеру певицы начала в 2004 году, когда выступила на фестивале “Черноморские игры”.

Выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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