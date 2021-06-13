 

“Никогда бы себе не купил”. Потап рассказал, какой подарок получил от Каменских на день рождения

13.06.2021, 12:22, Новости дня
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Андрей рассказал, что его папа в этот раз решил не закатывать громкую вечеринку, а собрать в ресторане за столом только родных и близких – поздравить продюсера пришло около 20 гостей. 

“Очень скромно, потому что мама и папа сказали: “Не празднуй”. И это был не праздник, а такая вечеринка в честь 40-летия. Ты же знаешь, какой я праздник могу устроить, 200 человек, Snoop Dog на сцене, вот это будет праздник”, – отметил сам Потап.

Артист рассказал, что ему подарили серьги с черными бриллиантами. Еще одни похожие, но с белыми бриллиантами, он получил от супруги.

“Серьги с черными бриллиантами, которые стоят, как автомобиль… Жена подарила другие серьги – с белыми бриллиантами. Никогда бы я себе сам такие не купил, потому что это очень дорого, даже для меня. Я вообще не транжира. Мне не надо золотых часов, но я могу это купить”, – признался Потап.

Также артист получил еще один необычный подарок – персональную терапию медитации с тренером. Теперь рэпер вместе с женой смогут помедитировать дома.

Кроме того, по просьбе продюсера его друзья подарили имениннику произведения искусства – в частном доме звездной пары теперь висят новые картины.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Потап родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже Потапенко учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте “Потап и Настя”. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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