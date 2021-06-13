В Москве еженедельно будут разыгрывать пять автомобилей для вакцинирующихся

Еще в самом начале пандемии коронавируса, охватившей весь мир, людям стало ясно, что болезнь не уйдет сама собой. И единственной альтернативой жестким ограничительным мерам, нарушающим нормальную жизнь всего общества, является массовая вакцинация.

Можно вспомнить, с какой надеждой москвичи ожидали изобретения вакцины от коронавируса. Сейчас препарат уже существует. Более того, людям он доступен в трех разных вариантах. Однако ставить себе уколы граждане почему-то не спешат.

Возможно, что люди самоуспокоились посмотрев на то, с какой легкостью Москва справилась с осенне-зимним всплеском пандемии. Однако это опасное заблуждение, доказательством чему служит статистика новых случаев заболевания коронавирусом в столице.

В связи с этим городские власти были вынуждены объявить длинные выходные с 12 по 20 июня 2021 года. Для того, чтобы выйти из этого порочного круга, когда за послаблениями коронавирусных ограничений следуют новые ужесточения, обществу следует занять проактивную позицию в деле вакцинирования. Касается это как населения, так и властей и бизнеса.

Уже сейчас, для мотивации граждан постарше, в Москве действует акция “Миллион призов”. Москвичи старше 60 лет после прививки получат тысячу призовых баллов. В дальнейшем их можно обменять на товары и скидки в магазинах-партнерах.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте дополнительной программы симулирования вакцинации. С 14 июня по 11 июля все совершеннолетние граждане, которые впервые привились от коронавируса, становятся участниками лотереи. Раз в неделю между ними будут разыгрываться пять автомобилей ценой порядка миллиона рублей.

“Но, конечно, главный выигрыш для тех, кто привьется, несоизмерим ни с какой машиной – это собственное здоровье и душевное спокойствие”, – подчеркнул Сергей Собянин.

Объявлять о выигрыше будут по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала “Москва 24”. Средства для этих подарков вакцинированным выделили компании-партнеры Москвы, среди которых – “Сбер”, “Лукойл”, “Мегафон”, “Роснефть”, РЖД, “Северсталь”, ВТБ и другие.

У москвичей еще есть шанс выработать коллективный иммунитет с помощью вакцинации. И розыгрыш автомобилей может стать тем стимулом, который подстегнет этот важный процесс. Цель, которой можно добиться при помощи подобного розыгрыша, многократно превышает все возможные издержки. Бизнес в первую очередь заинтнересован в том, чтобы город как можно быстрее вернулся к нормальной жизни.

Эксперты отмечают, что организация лотереи для стимулирования вакцинации – уже устоявшаяся практика в мире. Многие отмечают высокую эффективность подобных мер. Более того, такие розыгрыши проводились уже и в российских городах.