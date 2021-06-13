 

Украинская модель погибла в Турции, выпав из окна после ссоры с возлюбленным

13.06.2021, 12:06, Новости дня
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Анжелика Срабьянц украинская модель выпала из окна после ссоры с возлюбленным, в результате чего девушка погибла, сообщили в правоохранительных органах Турции.

В тот вечер пара ужинала в ресторане, в такси они поссорились. Со слов молодого человека, конфликт продолжился в квартире, девушка выбежала на балкон, он попытался схватить ее, но не удержал, и она сорвалась, рассказал источник издания. При этом молодой человек успел снять короткое видео с моментом падения, передает «Страна.ua».

Следователи, которые задержали молодого человека по подозрению в убийстве, будут устанавливать, почему он записывал видео вместо того, чтобы вытягивать девушку.

Также отмечается, что в квартире обнаружены наркотики. Уточняется, что Срабьянц скончалась в «Скорой помощи» по дороге в больницу от тяжёлых травм, полученных при падении.

Напомним, что в сентябре прошлого года на острове Сардиния в Италии при трагических обстоятельствах погибла 33-летняя фотомодель из Уфы Галина Федорова.



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