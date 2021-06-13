В Омской области мужчина убил дочь и ранил жену

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13.06.2021, 12:06, Новости дня
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Сельчанин в Омской области в пьяном виде убил ножом свою 15-летнюю дочь, а также тяжело ранил жену, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель СУСК по региону.

«По факту убийства несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об его аресте. В настоящее время он и его супруга находятся в больнице», – цитирует РИА «Новости» представителя.

В соцсети появилась информация о том, что трагедия произошла в селе Пристанское Таврического района Омской области: глава семьи якобы в приступе белой горячки напал на жену и детей с ножом, в результате чего от полученных ранений на месте скончалась его дочь-девятиклассница, жена и сын получили травмы. Очевидцы сообщают, что после совершенного преступления мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но врачам удалось его спасти.

В апреле жительница Калифорнии Лилиана Каррильо призналась, что убила трех своих детей, чтобы «защитить» их от отца, якобы замешанного в торговле людьми.



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