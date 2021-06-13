Мнение: Трансляция

Первый раз года за три, наверное, решил посмотреть футбол в прямой трансляции. Последний раз вроде бы смотрел году в 18. И с удивлением обнаружил, что канал Россия (федеральный, между прочим, на бюджетные деньги существующий) передал права на трансляцию какому-то левому сайту «Смотри», прочно и надежно повисшему. Так что смотреть было негде и нечего. Все остальные сайты с трансляцией матча были зачищены в ноль.

Страна воров как есть. Я так понимаю, что это немудрящее решение было принято исключительно для хищения рекламных поступлений в правильном направлении. Другой задачи в коллапсе трансляции я лично не усматриваю.

И эта шпана что-то там про инвестиционную привлекательность рассказывает. Ну кому придет в голову вкладывать хоть что-то, чтобы это «что-то» теле (и прочие иные)-менеджеры просто распихали по карманам?

Упоминание о коррупции, напоминаю – это теперь экстремизм и государственное преступление. Особенно в негативном контексте. А потому теперь ворам вообще рай на земле российской. Эволюция мафиозного государства дошла до высшей точки.

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