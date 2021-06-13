Мнение: Как пожилой японец проводит время на пенсии

В 20-м веке Рюдзи Урабэ работал водителем такси. Сейчас ему 93 года, он снова сжимает руль, переключает передачи и давит ногами на педали. Как вы понимаете, Урабэ-сан сейчас не в той физической форме, чтобы выехать на улицы в настоящем автомобиле. Внук купил ему компьютер и игровой руль, чтобы пожилой водитель снова мог погрузиться в привычное для себя занятие:

https://www.youtube.com/watch?v=xkSH15HpRVM

Компьютерные игры прямо-таки созданы для пенсионеров.

Во-первых, видеоигры позволяют занять время, причём доставляют больше удовольствия, нежели перечитывание старых книг или просмотр сериалов.

Во-вторых, видеоигры тренируют мозг. Пенсионер постоянно решает задачи, благодаря чему его ум сохраняет остроту дольше, чем если бы пенсионер смотрел телевизор или дремал в кресле-качалке.

В-третьих, видеоигры позволяют пенсионеру вернуться к привычным занятиям, которыми он занимался раньше, пока здоровье ему позволяло.

Наконец, сетевые видеоигры дают хорошую дозу общения, а это как раз то, чего многим на пенсии не хватает. Конкретно Рюдзи Урабэ стал популярным, у него есть свой канал на Ютубе:

https://www.youtube.com/channel/UCOfdcpsKzMUPzfJPJ-6rHsQ

Вместе с тем социализация доступна и для любого другого пенсионера. В сетевых играх каждый может легко найти временных или постоянных компаньонов для приятного времяпровождения.

Надеюсь, институты геронтологии обратят внимание на это «новое» средство реабилитации, которое применяется многими уже с начала 2000-х годов. Я не вижу особых сложностей в том, чтобы проработать список удобных для пенсионеров игр и создать инструкции для младших родственников — как именно побудить старшее поколение потратить полдня на освоение какой-нибудь подходящей игры.

С водителями на пенсии всё понятно. Купил руль, поставил «Евротрак симулятор», показал, какой кнопкой заводить двигатель. Если пенсионер работал раньше каменщиком или продавцом — уже сложнее. Велик шанс, что пенсионер накроет купленный ему компьютер кружевным платком, после чего вернётся к просмотру «Давай поженимся!» и «Малахов+».