Мнение: Кино и космос

Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев лишился должности из-за несогласия с планами отправить на МКС актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко (подробности здесь).

Мне в этой мутной истории вот что не понятно. Зачем киношникам снимать космос в космосе?

Клим Шипенко – прекрасный режиссер. Именно он снял фильм «Салют-7» о спасении космической станции. В фильме много сцен в космосе. Получилось все очень натурально, несмотря на то, что все сцены были сняты на земле….

И зачем космос снимать в космосе? Чтобы утереть Голливуд? И попасть в историю космонавтики первопроходцами съемок художественных фильмов в космосе? Очевидно же, что сьемки в космосе не повлияют на художественные достоинства и кассовыек сборы фильма.

К слову, Сергей Крикалев и Клим Шипенко познакомились во время съемок фильма «Салют-7» . Легендарный летчик-космонавт, Герой Советского Союза и Герой России был консультантом фильма.

На снимке: актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (справа) в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, фотография отсюда.

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