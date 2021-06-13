 

“Стилист испортил такую барышню”, “Вас пчелы покусали?” Никитюк опубликовала забавное фото

13.06.2021, 11:24, Новости дня
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“Вот все бы красиво на этой фотографии… Если бы не одно “но”, – подписала она его. Фолловеры начали гадать, о каком “но” идет речь.

“Пятая гортензия не расцвела?” – спрашивает телеведущий Евгений Таллер.

“Леся, не спи”, – пишет pogodinamusic.

“Стилист испортил такую барышню”, – считает mirrowmax.

“Притула бы заценил”, – уверен sonofzhorik.

“Леся Ивановна, вас пчелы покусали?” – спрашивает lieben828.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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