“Стилист испортил такую барышню”, “Вас пчелы покусали?” Никитюк опубликовала забавное фото
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“Вот все бы красиво на этой фотографии… Если бы не одно “но”, – подписала она его. Фолловеры начали гадать, о каком “но” идет речь.
“Пятая гортензия не расцвела?” – спрашивает телеведущий Евгений Таллер.
“Леся, не спи”, – пишет pogodinamusic.
“Стилист испортил такую барышню”, – считает mirrowmax.
“Притула бы заценил”, – уверен sonofzhorik.
“Леся Ивановна, вас пчелы покусали?” – спрашивает lieben828.
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