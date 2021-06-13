Гибель 12-летнего подростка в Ивано-Франковской области. Полиция начала расследование
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Сообщение, что ребенок упал в Черемош в селе Тюдив Косовского района, поступило в полицию около 20.00 12 июня.
“Правоохранители предварительно установили, что около 20.00 трое несовершеннолетних ребят, жителей Черновицкой области, катались на велосипедах и приехали к реке Черемош. Один из них приблизился к берегу, поскользнулся на камнях и упал в реку, после чего ребенка понесло вниз по течению”, – говорится в сообщении.
Подростка искали всю ночь, его тело нашли утром 13 июня.
“При осмотре утопленного следов насильственной смерти не обнаружили. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу”, – отметили в полиции.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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