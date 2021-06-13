 

Россия начала учения в Тихом океане с боевыми кораблями и подводными лодками

13.06.2021, 11:24, Новости дня
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По данным минобороны РФ, маневры проходят в дальней морской зоне, привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки, суда обеспечения, а также 20 летательных аппаратов.

В состав корабельной группировки вошли противолодочный корабль “Адмирал Пантелеев”, фрегат “Маршал Шапошников”,  ракетный крейсер “Варяг” и другие.

В военном ведомстве РФ говорят, что это плановые учения. В их ходе учения корабли выполнили артиллерийские стрельбы из автоматической корабельной установки.

Видео учений опубликовало агентство “РИА Новости” в Telegram.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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