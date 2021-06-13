В Украину вернулись уже пять пациентов, которые находились на лечении в Беларуси – Кулеба

“Мы уже вернули в Украину пятерых пациентов, обратившихся за помощью. И я благодарен за сотрудничество Харьковской, Ровенской, Киевской и Черкасской ОГА, а также народным депутатам фракции “Слуга народа”. Сейчас ожидает нашей помощи в возвращении из Беларуси еще один человек. Мы готовы по уже отработанной схеме сделать все необходимое, как только он решит, когда именно хочет возвращаться”, – написал министр.

Он сообщил, что в ночь на 13 июня в Украину вернулся пациент из Черкасс, которому в Беларуси проводили трансплантацию.

“Недавно на одном из эфиров “Право на владу” [на канале “1+1″] ко мне обратилась Людмила из Черкасс. Женщина была в отчаянии. Ее мужу требовалась помощь МИД. Он находился в Минске после операции по пересадке почки. В результате действий [считающего себя президентом Беларуси] Александра Лукашенко авиасообщение Беларуси с миром прекратилось и украинский пациент не знал, как вернуться домой. На тот момент мы уже помогли нескольким гражданам в такой ситуации и я пообещал Людмиле, что Украина не бросит ее родного человека на произвол судьбы. И когда Андрей был готов к путешествию, мы вернули его домой”, – сообщил глава МИД.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159251822873389

Контекст:

По данным МИД и Минздрава Украины, в настоящее время в Беларуси по медицинским причинам находится 30 граждан Украины – 26 из них получают лечение (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), еще четверо проходят обследование. Ведомства заявили, что работают над решением логистических вопросов украинских граждан, которые лечатся в белорусских медицинских учреждениях.

Кулеба сообщал 27 мая, что украинские дипломаты установили связь с 10 украинцами, которые находятся на лечении в Беларуси.

Трансплантации в Беларуси ожидают 342 украинца, деньги за их лечение уже перечислены на счет белорусских клиник, сообщила 26 мая нардеп от фракции “Слуга народа” Оксана Дмитриева.

Кабинет Министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Это связано с инцидентом с самолетом компании Ryanair. Истребитель белорусских ВВС 23 мая по поручению Александра Лукашенко, считающего себя президентом страны, был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки в Минске стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали белорусского оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси). Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

МИД Беларуси направил Украине ноту протеста и назвал решение украинских властей о прекращении авиасообщения “возмутительным”.

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