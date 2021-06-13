Кардашян развела ноги и засветила грудь в рекламе новой коллекции

“Есть так много удивительных зеленых и нейтральных тонов для создания бесконечных гламурных образов. Я так взволнована этой коллекцией и не могу дождаться, когда все ее попробуют”, – подписала она пост.

В рекламе модель предстала в нескольких милитаристских образах. В частности она примерила облегающий комбинезон с вырезами на спине и ягодицах от дизайнера Паолины Руссо.

В другом образе она предстала в укороченном топе с камуфляжным принтом, стрингах телесного цвета, прозрачных колготках и высоких камуфляжных ботинках.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Саму коллекцию косметики, вдохновленную камуфляжем, можно увидеть на официальном сайте бренда.

Контекст:

Ким Кардашян является участницей реалити-шоу “Семейство Кардашян”, которое стартовало в 2007 году. В 2020 году модель заявила, что проект будет закрыт.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

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