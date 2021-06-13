 

Мнение: Письмо: “Не хочется навязываться”

13.06.2021, 11:14, Разное
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Многим кажется, что от несчастной влюбленности никто не застрахован, что это суровая случайность.

Но в большинстве случаев у человека изначально нет шанса и он это видит, но делает удивительный финт ушами: встает сверху к избраннику. Делают это люди с внешним локусом почти автоматически. Их внутренняя установка: бери все, что нравится. И “берут”, будучи уверенными, что мир по большей части существует “в голове”.

Вставая сверху по отношению к избраннику “в голове”, они как бы компенсируют и разницу объективной значимости, и разрыв в субъективной, но компенсируют только “в голове”. В реальности же разрыв растет, а при адекватном отношении мог бы уменьшаться.

Как растет разрыв значимости, когда вы встаете сверху к избраннику при разрыве СЗ не в вашу пользу? Вы вызываете досаду, раздражение, потом отвращение человека. И ваша ОЗ любовная тоже уменьшается, причем иногда в разы, из-за потери связи с реальностью.

При этом у большинства людей упорно сохраняется убеждение, что “в голове” они могут делать что хотят и это не влияет на остальное. На самом деле все, что у вас “в голове”, обязательно отражается на поведенческом уровне, на том, как вы выглядите, как вы действуете, как вы реагируете, потому что “голова” – орган планирования, а не местечко для получения удовольствия.

Вот разберите сами такого фантазера.

trump905

Здравствуйте уважаемая Эволюция

Надеюсь попаду на разбор

Мне 23 года, читаю блог где-то год

Я работаю в мед сфере, и на работе у меня произошла такая ситуация

Еë зовут И ей 21 очень красивая девушка высокая, с офигенными черными глазами, оз выше чем у меня.

Я несколько раз видел её и думал что она очень красивая, и в один из дней несколько месяцев назад, я вижу что она стоит перед камерой которая измеряет температуру, и не может войти, и вот спустя секунд 30 борьбы с этой штуковиной, она в итоге заходит к нам в кабинет на взводе, и говорит у меня запись на такое-то и такое-то время, а я не могу её найти, я говорю а точно ли она на сегодня записалась, она с раздражением отвечает что мол да и у неё несколько раз уже были такие проблемы с моими коллегами, я пытаюсь что то сделать но не получается. И она говорит что мы будем с этим делать? Я отвечаю что шас дам номер телефона человека который занимается такими вопросами, пока я искал номер телефона она ещё говорит типа этот ваш сканер не правильно температуру показывает, что она до этого проверяла температуру и нее было все нормально, меня это улыбнуло и говорю что типа все у нас тут не так, она отвечает да, и вот я ей дал номер того человека, она ему позвонила и вышла из кабинета, через некоторое время тот человек заходит ко мне и говорит что ему звонила девушка и оказывается она записалась на следующий год в этот же день и он её перезаписал на эту пятницу, мне стало смешно с этой ситуации. Я еле дожидаюсь пятницы чтобы подъебать её за то что она мне наговорила, и вот в пятницу она приходит, говорит фамилию и что она записана на сегодня, я делаю серьезное лицо смотрю в записи и отвечаю ей что не слишком ли рано она пришла, она начинает суетливо заглядывать в телефон и потом говорит мне что нет во время вроде пришла, я говорю что она же на следующий год вроде записывалась и улыбаюсь ей, она стоит молчит, я пропускаю её, потом она уходит попрощавшись.

Я забываю об этой ситуации, и через несколько дней вижу как она на меня смотрит проходя мимо и когда я сидел в кабинете.

Я уж хотел к ней подкатить, но меня перевели в другое место, прошло пару месяцев я там ещё несколько раз работал но так её и не увидел, и вот я по имени нашел её в вк и написал:

Привет, ты наверное меня не помнишь я … работал в… ты еще один раз наехала на меня)

Она прочитала и нечего не ответила.

Я подумал это как “и че тебе надо? ” И написал:

Ах да что же пишу та.
Я хочу познакомиться, пообщаться с тобой если можно?

Она и это прочитала но не ответила.

И вот уважаемая Эволюции скажите пожалуйста как мне действовать или все уже поезд уехал? У меня очень часто такое случается когда мне не хочется навязываться и в тоже время я чувствую что мне нужно как то проявить инициативу, я всегда теряюсь в таких ситуациях. И как мне избавиться от короны равенства?

Спасибо вам большое
с Уважением А…

Источник: Эволюция



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