Врач сборной Дании рассказал о спасении жизни упавшего без сознания на поле Эриксена

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13.06.2021, 11:08, Новости дня
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Врач сборной Дании Мортен Бесен рассказал о подробностях случившегося с футболистом Кристианом Эриксеном, который потерял сознание в матче 1-го тура групповой стадии Евро-2020 с Финляндией.

«Когда Кристиан упал, нас позвали на поле. Когда мы подбежали, он лежал на боку и дышал, а его сердце билось. Затем ситуация изменилась, и мы сделали ему массаж сердца. Мы получили быструю помощь от медицинской бригады стадиона и смогли вытащить Кристиана. Кристиан поговорил со мной перед тем, как отправился в больницу на обследование, – сказал Бесен изданию Berlingske.

В свою очередь бывший врач «Спартака» и сборной РФ Юрий Васильков считает, что действия врачей в ситуации с потерей сознания полузащитником сборной были идеальными и быстрыми. По его словам, в подобных ситуациях главная задача – реанимировать, так как на поле это делать нецелесообразно, успеть передать специалистам в госпиталь и одновременно проводить реанимационные мероприятия, передает ТАСС.

«Дело в том, что дороги секунды и минуты. Если человек потерял создание и не дышит, остановка сердца, через пять-семь минут это уже покойник. Уже происходит смерть мозга, потому что он не получает кислорода. Поэтому нужно все делать быстро, без суеты и паники. Сейчас стадионы премьер-лиги оснащены портативным электрокардиографом, дежурит скорая помощь, у нас это есть», – отметил Васильков.

По его мнению, УЕФА может обсудить возможность наличия в чаше стадиона реанимобиля, который мог бы выехать сразу на поле в случае подобных ситуаций.

Накануне в концовке первого тайма встречи группового этапа чемпионата Европы с командой Финляндии Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен при счете 0:0 и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.



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