 

Путин прокомментировал предстоящую встречу с Байденом

13.06.2021, 11:08, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин, комментируя предстоящую встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил, что обе стороны стараются снизить какую-то негативную риторику, но обольщаться не стоит.

По его словам, надо восстановить личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать механизмы взаимодействия. Он также отметил, что встреча с Байденом пройдет недаром, если удастся создать механизмы взаимодействия работы, передает РИА «Новости».

Президент объяснил снижение негативной риторики со стороны США в адрес РФ созданием благоприятной обстановки для саммита в Женеве, передает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры РФ и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.



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