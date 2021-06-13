Путин прокомментировал предстоящую встречу с Байденом

Президент РФ Владимир Путин, комментируя предстоящую встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил, что обе стороны стараются снизить какую-то негативную риторику, но обольщаться не стоит.

По его словам, надо восстановить личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать механизмы взаимодействия. Он также отметил, что встреча с Байденом пройдет недаром, если удастся создать механизмы взаимодействия работы, передает РИА «Новости».

Президент объяснил снижение негативной риторики со стороны США в адрес РФ созданием благоприятной обстановки для саммита в Женеве, передает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры РФ и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.