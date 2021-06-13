 

В РФ выявили 14,7 тыс. новых случаев коронавируса

13.06.2021, 11:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За минувшие сутки в РФ выявили 14 тыс. 723 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 14 723 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7704, Московской области – 953, Санкт-Петербурге – 862.

Всего в стране выявлено 5 208 687 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 801 335 человек, из них 9 166 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 357 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 126 430 человек.

Накануне, 12 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 510. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1213.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.12 / Жительница Тюмени попыталась продать дочь в секс-рабство в Москве

08.10 / Путин обсудил с руководителями стран СНГ положение в Карабахе и Киргизии

02.03 / Словакия купила «Спутник V» без санкции ЕС

28.08 / В NORAD сообщили о перехвате российских самолетов, вошедших в опознавательную зону ПВО США

17.07 / Украина потратила на американских юристов для дел против РФ свыше 5 млн долларов

16.05 / По делу о краже из «Судного дня» назначены новые экспертизы

11.04 / В Кольском заливе нашли самолет времен Великой Отечественной войны

27.05 / Канада собралась отправить на спутник Земли луноход

11.03 / Эксперт: Иностранные соцсети должны платить налоги с доходов популярных блогеров

30.08 / Белоруссию призвали возобновить аккредитацию иностранных журналистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика