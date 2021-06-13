В РФ выявили 14,7 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в РФ выявили 14 тыс. 723 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 14 723 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7704, Московской области – 953, Санкт-Петербурге – 862.

Всего в стране выявлено 5 208 687 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 801 335 человек, из них 9 166 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 357 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 126 430 человек.

Накануне, 12 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 510. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1213.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.