Третья волна – Личное мнение
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Прямо во вчерашний праздничек стало известно, что отдыхать мы будем ещё неделю.
Мало нам новогодних и майских, теперь вот — июньские, распишитесь и получите.
Фото: Соцсети
Мэр Собянин обрадовал столичный люд: зарплату обязаны сохранить. В парки ходить можно, но там всё будет закрыто.
Что ещё? Ах, да: жрать тоже нельзя — ночью. Почему? В Москве началась третья волна коронавируса.
Согласно свежим опросам, в столичном регионе иммунитет к коронавирусу имеют более 60 процентов жителей. Кто — переболел. Кто — привился.
https://t.me/lenamiro/8962
Что интересно, проблем с вакцинами нет уже больше месяца. Не хочешь коронавируситься? Иди и привейся, нет никаких очередей и проблем.
Как вы помните, я была первой, кто вопил раньше всех, что нужны карантинные меры. Но нужны они были полтора года назад, но что ещё важнее — в самом жёстком китайском варианте ограничений.
Наши карантины неэффективны. Не надо на работу? Люди едут на дачу и там встречаются большими компаниями. Что нас ждёт в этот раз? Массовые поездки к мору.
Москвичи рванут на недельку в Сочи, пользуясь Собянинской милостью, а там заразят жителей других регионов, которые привезут третью волну в провинцию.
Охренительное решение, правда?
Так вот, в нынешних условиях нет никакого смысла в очередном локдауне. Тем более, за счёт работодателей, которые и так уже на ладан дышат.
Нам осталось наработать 10-15% иммунизированного населения — пусть болеют. Кто не хочет болеть, давно привился и внёс свой вклад в дело создания коллективного иммунитета.
Фактически, эта неделя отдыха не спасёт от третьей волны — она всё равно началась и не закончится, пока не выработается коллективный иммунитет.
А вот по бизнесу, по бюджету, по людям это ударит. С какой целью всё это делается? Не понимаю.
А вы понимаете?
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Источник: Лена Миро
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