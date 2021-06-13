Третья волна – Личное мнение

Прямо во вчерашний праздничек стало известно, что отдыхать мы будем ещё неделю.

Мало нам новогодних и майских, теперь вот — июньские, распишитесь и получите.



Фото: Соцсети

Мэр Собянин обрадовал столичный люд: зарплату обязаны сохранить. В парки ходить можно, но там всё будет закрыто.

Что ещё? Ах, да: жрать тоже нельзя — ночью. Почему? В Москве началась третья волна коронавируса.

Согласно свежим опросам, в столичном регионе иммунитет к коронавирусу имеют более 60 процентов жителей. Кто — переболел. Кто — привился.

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Что интересно, проблем с вакцинами нет уже больше месяца. Не хочешь коронавируситься? Иди и привейся, нет никаких очередей и проблем.

Как вы помните, я была первой, кто вопил раньше всех, что нужны карантинные меры. Но нужны они были полтора года назад, но что ещё важнее — в самом жёстком китайском варианте ограничений.

Наши карантины неэффективны. Не надо на работу? Люди едут на дачу и там встречаются большими компаниями. Что нас ждёт в этот раз? Массовые поездки к мору.

Москвичи рванут на недельку в Сочи, пользуясь Собянинской милостью, а там заразят жителей других регионов, которые привезут третью волну в провинцию.

Охренительное решение, правда?

Так вот, в нынешних условиях нет никакого смысла в очередном локдауне. Тем более, за счёт работодателей, которые и так уже на ладан дышат.

Нам осталось наработать 10-15% иммунизированного населения — пусть болеют. Кто не хочет болеть, давно привился и внёс свой вклад в дело создания коллективного иммунитета.

Фактически, эта неделя отдыха не спасёт от третьей волны — она всё равно началась и не закончится, пока не выработается коллективный иммунитет.

А вот по бизнесу, по бюджету, по людям это ударит. С какой целью всё это делается? Не понимаю.

А вы понимаете?

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