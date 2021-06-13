 

Черчесов вызвал Ольгу Бузову в сборную России

13.06.2021, 14:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вызвал в расположение команды телеведущую и певицу Ольгу Бузову.

О своем решении он объявил после поражения в первом матче Евро-2021, который закончился со счетом 3:0 в пользу Бельгии.

По замыслу заслуженного тренера России, теледива сможет расшевелить игроков на поле, усилить атакующий потенциал команды и ее защиту.

Станислав Черчесов вызвал Бузову в сборную России– Ольга зарекомендовала себя как человек, способный решить проблемы любой сложности и ответить на любые вызовы. Ее выдающаяся игра в МХАТе доказывает, что и мы сможем коренным образом переломить ситуацию и выйти из группы на Евро-2021, — заявил он на пресс-конференции по итогам матча.

Телеведущая уже прибыла в расположение отечественной сборной и приступила к тренировкам: “Да, я не идеальна, но я сделаю все, чтобы не подвести вас, мои любимые болельщики”, — написала она в Instagram.

У 35-летней экс-ведущей реалити шоу “Дом-2” нет спортивного опыта, однако в течение четырех лет она жила в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, который в то время играл за столичный “Локомотив”.

Следующие матчи за выход из группы Россия проведет против Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.07 / Сбежавшая в США вирусолог раскрыла секретные данные о коронавирусе

24.04 / Стаканчик воды с «Фукусимы»

10.09 / Алек Болдуин стал отцом в шестой раз

28.04 / Мнение: Онегины-рапаны

08.10 / Алеся Кафельникова рассказала об отношениях с новым бойфрендом Георгием Петришиным и бывшим Pharaoh

02.09 / Депутат Госдумы разъяснил, кому из пенсионеров положена дополнительная выплата

03.10 / Диетолог назвала оптимальную пищу для обеда офисных работников

21.12 / Татьяна Тарасова передвигается на съемках телешоу “Ледниковый период” в инвалидном кресле

15.02 / Мнение: Нормальная машина (с)

02.03 / Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма “Женщина, которая поет”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика