Черчесов вызвал Ольгу Бузову в сборную России

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вызвал в расположение команды телеведущую и певицу Ольгу Бузову.

О своем решении он объявил после поражения в первом матче Евро-2021, который закончился со счетом 3:0 в пользу Бельгии.

По замыслу заслуженного тренера России, теледива сможет расшевелить игроков на поле, усилить атакующий потенциал команды и ее защиту.

– Ольга зарекомендовала себя как человек, способный решить проблемы любой сложности и ответить на любые вызовы. Ее выдающаяся игра в МХАТе доказывает, что и мы сможем коренным образом переломить ситуацию и выйти из группы на Евро-2021, — заявил он на пресс-конференции по итогам матча.

Телеведущая уже прибыла в расположение отечественной сборной и приступила к тренировкам: “Да, я не идеальна, но я сделаю все, чтобы не подвести вас, мои любимые болельщики”, — написала она в Instagram.

У 35-летней экс-ведущей реалити шоу “Дом-2” нет спортивного опыта, однако в течение четырех лет она жила в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, который в то время играл за столичный “Локомотив”.

Следующие матчи за выход из группы Россия проведет против Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

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