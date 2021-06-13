Не есть на ходу и другие привычки, которые помогут не переедать

Путь к здоровому образу жизни сложен. Важным шагом к ЗОЖ является переход на правильное питание. Вот только одного лишь контроля меню недостаточно. Довольно часто люди начинают свое движение к здоровью комплексно. Мы резко меняем рацион, отказываемся от имеющихся вредных привычек, начинаем заниматься спортом. Нередко такая практика дает нужные результаты. Однако в большинстве случаев итог иной. Малейший сбой в одном направлении приводит к краху всей системы. Человек возвращается к прежнему, попутно коря себя за отсутствие силы воли.

Одной из самых опасных привычек у человека эксперты называют переедание. Потребление большего, чем необходимо, количества продуктов может привести к массе негативных последствий. Риски огромные. Люди жалуются на тошноту, ощущение тяжести в желудке, вздутие. Иногда у пациентов наблюдается расстройство пищевого поведения. Последствия переедания на этом не заканчиваются.

Привычка переедать приводит и к другим проблемам. У людей день за днем формируется профицит калорий. Такая практика становится стимулом к появлению лишних кг. Ожирение же провоцирует появление целого клубка проблем. Бороться с ними невероятно сложно.

Режим дня

Эксперты советуют начать работу с отлаживания режима дня. Во многом переедание возникает из-за проблем с расписанием. Человек просыпается и сразу бежит на работу, не успевая позавтракать. В лучшем случае его ждет чашка кофе и несколько печенек или булочек. Обилие углеводов же общую картину точно не улучшает. Рабочие моменты у многих остаются очень и очень сложными. Нередко из-за этого не удается даже нормально пообедать. В итоге люди приходят домой и “отрываются” по полной программе.

Еда на ходу

Часто переедание возникает из-за привычки съедать что-то на ходу. У некоторых людей эта особенность поведения сформировалась сама по себе, у других же возникла на фоне неправильного формирования распорядка дня. Съеденные на ходу продукты многими людьми не учитываются в принципе. Результатом такого поведение становится увеличение общей калорийности меню. Человек постепенно начинает толстеть.

Калорийная еда

Еда с большим содержанием калорий – бич современного общества. Такие продукты отличаются высокой пищевой ценностью. Однако питательных веществ в них очень мало. Белков, витаминов, клетчатки и минералов с этой пищей люди часто не получают в принципе. Только быстрые углеводы.

Указанные соединения “прогорают” в организме в кратчайшие сроки. У людей повторно возникает чувство голода. Дополнительная “заправка” приводит к увеличению общего объема поступивших в организм калорий.

Привычка есть за компанию или от скуки

Для борьбы с перееданием эксперты советуют отказаться от такой практики, как еда от скуки или за компанию. За стол нужно садиться только в том случае, если человек действительно проголодался. Любые другие варианты приема пищи нужно исключить в принципе.

Никакого увлечения диетами

Диеты помогают похудеть. Однако они дают лишь краткосрочный эффект. Лучший вариант – пересмотр образа жизни и подхода к питанию. Есть и другой момент. Нередко сидящие на диете люди срываются. Необходимость постоянно ограничивать себя в еде может привести к массе различных проблем. Психологическая нагрузка будет расти постоянно. Рано или поздно возникнет срыв. Довольно часто диеты заканчиваются приступами обжорства. Причем чем сильнее были ограничения, тем больше человек позволяет себе расслабиться.

Маленькая тарелка

Исключить переедание позволит небольшая хитрость. Для минимизации рисков съесть больше, чем требуется, нужно просто купить тарелку меньшего размера. Наш мозг воспринимает объем порции еды в небольшой или большой посуде по-разному. В первом случае возникнет ощущение острой нехватки продуктов. Итогом станет переедание.

Цвет посуды

Внимание следует уделить и цвету посуды. Считается, что наибольший аппетит у человека разжигают тарелки светлых оттенков (белый, бежевый). Любые холодные цвета сделают пищу подсознательно менее аппетитной. В результате чего человек съест несколько меньше, чем планировал изначально.

Много овощей

В тарелку нужно класть много овощей разных цветов. Причин у такого совета 2. Овощи сами по себе считаются образцом полезной пищи. Эти продукты насыщают тело клетчаткой, витаминами и минералами. Разноцветная палитра на тарелке создаст в мозгу ощущение праздника. Подсознание подумает, что уже получило много продуктов питания.

Сладкое после физической нагрузки

Для большинства людей сладкая пища считается своеобразным антидепрессантом. Из-за этого часто возникают всевозможные случаи переедания. Перед десертом лучше заняться какой-нибудь физической активностью. Спорт увеличит синтез гормонов удовольствия, в результате чего сладкое потеряет первоначальную функцию. Эту еду человек начнет воспринимать спокойнее.

Запись

Рекомендуется также записывать все съеденные продукты питания. Это поможет оценить общую картину и избавит человека от иллюзий. Такой перечень отрезвит голову и поможет не переедать.