 

Как носить кроп-топы с шортами: 10 летних образов, которые не выглядят вызывающе

13.06.2021, 10:42, Разное
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Вы хотите продемонстрировать свои формы, но при этом остаться в рамках приличия? Тогда комплекты с шортами и укороченными топиками – ваш идеальный летний наряд. В этой статье представлены стильные и не вызывающие комплекты, которые подходят не только для пляжа, но и для городских джунглей.

Костюм с бермудами

Сочетайте легкий костюм с бермудами и жакетом и кроп-топ контрастного оттенка. Бермуды смотрятся уместно даже в офисной обстановке.

Пиджак

Сочетайте черный топ с черными велосипедками. Такой наряд будет уместен для города, если вы дополните его удлиненным пиджаком бежевого оттенка и сандалиями в тон.

Сочетание принтов

Не бойтесь сочетать разные узоры. Комбинируйте черный топик с надписями и бежевый костюм в полоску. Дополните образ нюдовыми балетками.

Косуха

Лук с коричневым кроп-топом, велосипедками и белыми кроссовками не будет выглядеть чересчур спортивно, если вы наденете черную кожаную косуху.

В бежевых тонах

Соберите стильный однотонный комплект, замиксовав топик и широкие шорты на резинке. Дополните лук соломенной шляпой и белыми кроссовками.

Праздничный выход

Для праздничных неформальных выходов выбирайте комплекты с топом-блузой. Стильно смотрятся ансамбли в одной цветовой гамме. Например, в нежно-зеленом оттенке.

Нарядный верх

Планируете пойти на свидание или встретиться в кафе с подругами? Выбирайте романтичный белый топик-блузу с рукавами-фонариками. Дополните комплект белыми шортами и черной сумочкой.

Клетчатый блейзер

Сочетайте белый топ и белые велосипедки с блейзером в клетку. Блейзер непременно должен быть оверсайз, чтобы сделать лук не таким открытым.

Поясная сумка

С помощью поясной сумки можно сделать акцент на талии. Комплект с белым топиком на пуговицах, нюдовыми шортами и нюдовым пиджаком дополните белыми кроссовками.

Плотная рубашка

Сочетайте серые шортики спортивного кроя с белым кроп-топом и клетчатой утепленной рубашкой. Обувь – массивные кроссовки или сандалии.



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