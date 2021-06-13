 

Обсудили шаги по деоккупации Крыма. Ермак провел онлайн-встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев

13.06.2021, 10:26, Новости дня
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В ней приняли участие в частности президент ВКУ Павел Грод, директор офиса конгресса в Канаде Мария Куприянова, директором представительства ВКУ в Украине Сергей Касянчук.

Ермак поблагодарил их за поддержку интересов Украины, в частности в вопросе европейской и евроатлантической интеграции, а также поприветствовал инициативы украинской диаспоры за рубежом в поддержку предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

“Наши европейские партнеры должны слышать сильный слаженный голос зарубежных украинцев”, – заявил глава ОПУ.

Ермак обсудил с представителями диаспоры шаги по реализации стратегии деоккупации Крыма в рамках Крымской платформы, подготовку к саммитам, которые будут проводиться во время празднования 30-й годовщины независимости Украины.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально Крымская платформа начнет деятельность на саммите в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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