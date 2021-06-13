 

Глава ВОЗ: Наши цели – привить от COVID-19 не менее 10% населения каждой страны к сентябрю и не менее 40% к концу года. Но нужны вакцины

13.06.2021, 10:26, Новости дня
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“Наши краткосрочные цели – вакцинировать не менее 10% населения каждой страны к сентябрю и не менее 40% к концу года. Для достижения этих целей нам нужно еще 100 миллионов доз прямо сейчас – в этом и следующем месяце, и еще 250 миллионов к сентябрю. Чтобы действительно положить конец пандемии, наша цель должна заключаться в вакцинации не менее 70% населения мира к тому времени, когда вы снова встретитесь в Германии в следующем году. Это можно сделать при совместной поддержке “Большой семерки” и “Большой двадцатки”. Для этого нам нужно 11 млрд доз”, – заявил он.

Гебрейесус поблагодарил страны за пожертвование вакцин, но заявил, что “их необходимо больше и они нужны быстрее”.

Он призвал передавать вакцины через глобальный мехинизм COVAX, а также – чтобы производители делились технологиями для расширения производства.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация началась в мире в конце 2020 года. По состоянию на 13  июня в мире сделали более 2,33 млрд прививок, вакцинация началась в 178 странах.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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