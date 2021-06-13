 

“Зараза пришла с Китая и прививка тоже. Это логика”. Зибров вакцинировался от COVID-19

13.06.2021, 10:26, Новости дня
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На прививку он пришел вместе с супругой Мариной. По словам певца, после обследования у врача они записались через приложение “Дія” и пришли на вакцинацию.

“Теперь ждем вторую дозу, чтобы свободно общаться, проводить концерты и ездить за границу. У каждого человека есть свое мнение по этому поводу, поэтому прошу быть толерантными друг к другу”, – подчеркнул он.

“Вот это делаем Павлу Николаевычу прививку китайским CoronaVac. Не надо бояться этого CoronaVac. Зараза пришла с Китая и прививка тоже с Китая. Это логика”, – комментирует за кадром супруга Зиброва.

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Публикация от Павло Зібров (@pavlo_zibrov)

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Всего в Украине уже сделали 1,7 млн прививок от COVID-19, первую дозу получили 1,5 млн человек, завершили вакцинацию уже 237 тыс. украинцев, сообщает Минздрав.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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