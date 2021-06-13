В Китае на рынке взорвался газ, есть погибшие
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В результате взрыва 11 человек погибли, более 140 человек получили травмы. 37 пострадавших находятся в критическом состоянии.
Взрыв произошел около 6.30 утра на рынке Яньху, когда там было много людей.
По предварительной информации, произошел взрыв природного газа, причины инцидента выясняются.
Агентство “РИА Новости” опубликовало в Telegram фотографии с места происшествия.
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