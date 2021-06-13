В ЛНР объявили траур по погибшим сотрудникам Народной милиции

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил 14 июня днем траура в республике из-за гибели пяти сотрудников Народной милиции ЛНР. В республике будут отменены развлекательные телепередачи и мероприятия.

«Выражая скорбь по защитникам Луганской Народной Республики, трагически погибшим 11 июня в результате действий украинской диверсионно-разведывательной группы, соболезнуя их родным и близким… постановляю: объявить 14 июня 2021 года днем траура в Луганской Народной Республике», – говорится в тексте указа главы ЛНР, передает РИА «Новости».

Как следует из указа, в день траура на территории ЛНР будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные телепередачи и мероприятия.

В пятницу в ЛНР заявили, что украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего погибли пять ополченцев. Глава ЛНР назвал убийство пяти ополченцев тщательно спланированным на самом высоком уровне. Кроме того, в республике заявили об использовании ВСУ оружия НАТО при убийстве пяти ополченцев.