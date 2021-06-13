 

В Кемеровской области в ДТП погибли два человека

13.06.2021, 10:10, Новости дня
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В Кемеровской области два человека погибли в ДТП с участием пьяного водителя, который выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной, информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла накануне около 09.00 (05.00 мск) на 395-м километре автодороги Р-255 «Сибирь», на территории Чебулинского муниципального округа, передает РИА «Новости».

«Столкнулись Nissan Sentra и ВАЗ-2107. В результате 70-летний водитель отечественного авто и его 36-летняя пассажирка погибли. Водитель Nissan Sentra с места ДТП скрылся, в связи, с чем был объявлен план «Перехват». В результате проведенной работы сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Тисульского района. В медицинском учреждении у него осуществлен забор анализов для проверки на состояние опьянения. Автомобилист водворен в изолятор временного содержания», – отметили в ведомстве.

Уточняется, что на момент задержания у водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что водитель Nissan Sentra не убедился в безопасности обгона, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2107.

По данным ГУМВД,в настоящее время следователем ОМВД РФ по Чебулинскому муниципальному округу возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 15 лет лишения свободы.

Ранее в городе Троицк Челябинской области водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе, детей госпитализировали, возбуждено уголовное дело.



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